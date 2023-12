FEU D’ARTIFICE – SAUVIAN à côté de la Salle J.Roqué Sauvian, 31 décembre 2023 00:00, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Suite à l’annulation du feu d’artifice prévu la première semaine d’août, la ville a décidé d’organiser à la place un feu d’artifice spécial tiré pour les fêtes de fin d’année !.

à côté de la Salle J.Roqué

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Following the cancellation of the fireworks display scheduled for the first week of August, the town has decided to organize a special fireworks display for the festive season instead!

Tras la cancelación de los fuegos artificiales previstos para la primera semana de agosto, la ciudad ha decidido organizar un espectáculo especial para las fiestas

Nachdem das für die erste Augustwoche geplante Feuerwerk abgesagt wurde, beschloss die Stadt, stattdessen ein besonderes Feuerwerk zu veranstalten, das zu den Weihnachtsfeiertagen abgefeuert wird!

