TOURNOI DE TENNIS ROYANS VERCORS A côté de la piscine intercommunale Saint-Jean-en-Royans, 19 juin 2023, Saint-Jean-en-Royans.

Saint-Jean-en-Royans,Drôme

Tournoi de tennis homologué par la Fédération Française de Tennis

Ouvert à tous les licenciés FFT quelque soit leur provenance

Épreuves Simple Homme – Simple Dame – Mixte Mixte – Double Messieurs – Double Dames.

2023-06-19 à ; fin : 2023-07-02 . .

A côté de la piscine intercommunale Terrains de tennis intercommunaux de Saint-Jean-en-Royans Avenue de la Forêt de Lente

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Tennis tournament approved by the French Tennis Federation (FFT)

Open to all FFT licensees, regardless of origin

Events Men’s singles – Women’s singles – Mixed Mixed – Men’s doubles – Women’s doubles

Torneo de tenis homologado por la Federación Francesa de Tenis

Abierto a todos los miembros de la FFT independientemente de su procedencia

Eventos Individual Masculino – Individual Femenino – Mixto Mixto – Dobles Masculino – Dobles Femenino

Tennisturnier, das von der Fédération Française de Tennis anerkannt ist

Offen für alle FFT-Lizenzinhaber, unabhängig von ihrer Herkunft

Wettkämpfe Herreneinzel – Dameneinzel – Mixed Mixed – Herrendoppel – Damendoppel

