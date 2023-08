FORUM DES ASSOCIATIONS (à coté de la piscine) Bruyères, 9 septembre 2023, Bruyères.

Bruyères,Vosges

Moment de rencontre avec les différentes associations de la ville.. Tout public

Samedi 2023-09-09 14:00:00 fin : 2023-09-09 17:30:00. 0 EUR.

(à coté de la piscine) Salle polyvalente 13 place Henri Thomas

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



A chance to meet the town’s various associations.

Una oportunidad para conocer las distintas asociaciones de la ciudad.

Moment der Begegnung mit den verschiedenen Vereinen der Stadt.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES