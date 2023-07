CIRQUE À NASBINALS ! – CIRQUE FRANCOTELLI A côté de la maison médicale Nasbinals, 27 juillet 2023, Nasbinals.

Nasbinals,Lozère

Venez partager un moment festif en compagnie de la troupe du cirque Francotelli. Au programme : Spectacle avec clown acrobate et animaux pour émerveiller petits et grands ! Rendez-vous le jeudi 27 juillet séance à 18h30 et le vendredi 28 juillet séan….

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . EUR.

A côté de la maison médicale

Nasbinals 48260 Lozère Occitanie



Come and share a festive moment with the Francotelli circus troupe. On the program: a show with acrobatic clowns and animals to amaze young and old! See you on Thursday, July 27 at 6.30pm and on Friday, July 28 at 6pm.

Venga a compartir un momento festivo con la compañía de circo Francotelli. En el programa: un espectáculo con un payaso acróbata y animales que sorprenderán a grandes y pequeños Nos vemos el jueves 27 de julio a las 18.30 h y el viernes 28 de julio a las 18.30 h.

Erleben Sie einen festlichen Moment mit der Truppe des Zirkus Francotelli. Auf dem Programm steht eine Show mit akrobatischen Clowns und Tieren, die Groß und Klein in Staunen versetzen werden! Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 27. Juli um 18.30 Uhr und am Freitag, den 28. Juli um 18.30 Uhr statt.

Mise à jour le 2023-07-12 par 48 – OT de l’Aubrac Lozérien