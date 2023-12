Marché traditionnel du jeudi à côté de la mairie Le Fleix, 16 février 2023, Le Fleix.

Le Fleix Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-02-16 07:00:00

fin : 2023-02-16 12:00:00

Le jeudi matin, vous trouverez à côté de la mairie du Fleix, les exposants suivants qui seront là pour vous permettre de faire votre marché : un producteur de fruits et légumes de saison, un boucher-charcutier, un stand de fromages et saucissons (produits de producteurs nationaux), un stand rôtisserie, une vente de plats cuisinés, un stand de spécialités thaïlandaises (Nem Thaï), de spécialités antillaises (Ti’goût des îles), un réparateur de vélos et des marchands ambulants qui exposent sur la place de la mairie les autres jours..

à côté de la mairie

Le Fleix 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



