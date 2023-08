Matchs d’improvisation A côté de la gare Argelès-Gazost, 21 septembre 2023, Argelès-Gazost.

Argelès-Gazost,Hautes-Pyrénées

Deux équipes s’affrontent pour un match d’improvisation.

2023-09-21 18:30:00 fin : 2023-09-21 21:00:00. .

A côté de la gare ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Two teams compete in an improvisation match

Dos equipos se enfrentan en un partido de improvisación

Zwei Teams treten in einem Improvisationsspiel gegeneinander an

Mise à jour le 2023-08-17 par De Scène en Scène|CDT65