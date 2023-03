LE QUARTIER DES MURLINS À côté de la Citévolia au niveau de la station des vélos + (44 rue Danton), 18 mars 2023, Fleury-les-Aubrais.

LE QUARTIER DES MURLINS 18 mars – 11 juin À côté de la Citévolia au niveau de la station des vélos + (44 rue Danton) 7,50€ (plein tarif), 5,50€ (tarif réduit), Gratuit (sur justificatif). Pour plus de renseignements sur les tarifs gratuits et réduits, n’hésitez pas à consulter le site internet de la ville d’Orléans.

Au nord de la ville, se développe le quartier des Murlins/Blossières. Ce quartier où il fait bon vivre, mélanges de petites maisons et d’habitats collectifs, fut loti suite aux destructions provoquées par les bombardements de mai 1944. Dans le projet initial, le quartier devait accueillir 700 logements, dont une majorité individuelle, bénéficiant de tous les équipements nécessaires : des groupes scolaires, une piscine, des terrains de sport, un centre de formation professionnelle, une église, une bibliothèque, des commerces. Finalement cela s’est passé différemment…

Faites le choix du PASSé-simple et économisez sur vos visites et balades : PASS à 15 €, formule DUO 2 PASS à 25€, valable de date à date, pendant 1 an.

Le PASSé-simple Orléans Ville d’art et d’histoire vous permet d’accéder en illimité, pendant un an, à toutes les actions proposées par le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans : visites, balades, rencontres… Vous ne payez plus aucun supplément sur vos achats de billetterie (hors spectacles).

Vous bénéficierez de nombreux avantages et à chaque passage d’un tarif réduit pour un adulte vous accompagnant.

En vente au comptoir à l’Office de tourisme – Orléans Val de Loire Tourisme, 23 place du Martroi Orléans.

Le quartier des Murlins © Li Zhang