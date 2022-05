“A cordes moi une chanson”

2022-05-10 – 2022-05-10 Les écoles de Néville, Beuzeville la Guérard et St Valery en Caux (le Grand Pavois) proposent un ensemble à cordes cadet et junior, orchestre de chambre.

A 20h, salle Daniel Pierre.

