« A cordes et à coeur » : rencontre musicale autour du livre de Thibault Cauvin Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

« A cordes et à coeur » : rencontre musicale autour du livre de Thibault Cauvin Médiathèque musicale de Paris (MMP), 23 juin 2022, Paris. Le jeudi 23 juin 2022

de 19h00 à 21h00

. gratuit

A l’occasion de la sortie du livre de Thibault Cauvin aux éditions du Rocher, Emmanuelle Rochman animera une rencontre avec le guitariste suivie d’une prestation musicale et d’une séance de signature Thibault Cauvin est né avec une guitare ; dès l’âge de cinq ans, il jouait avec son père, Philippe, guitariste et compositeur. Très vite, il s’inscrit à des concours, étudie au conservatoire de Bordeaux et au Conservatoire National Supérieur de Paris, d’où il sort avec les honneurs. Il est le seul guitariste au monde à avoir remporté 36 grands prix internationaux, visité plus de 120 pays, donné 1500 représentations, dans des endroits prestigieux ou atypiques : Carnegie Hall à New York, à la Tour Eiffel, Tchaïkovski Hall à Moscou, Cité interdite de Pékin, Queen Elizabeth Hall à Londres, l’Acropollium de Carthage. Dans ce livre, il retrace son extraordinaire parcours, les concours qu’il passait dès 12 ans, accompagné en voiture par son père jusqu’à Lisbonne. Il transmet au lecteur sa passion pour cet instrument « transversal », « sans étiquette » qui lui offre une grande liberté. Il raconte aussi la discipline : 8 heures de travail par jour, les sacrifices, la détermination : Thibault coupait le chauffage de son studio pour s’entraîner avec les doigts engourdis, ou il mettait un réveil en pleine nuit pour jouer un morceau difficile dans un état second. Il dit aussi la fièvre des concerts, l’adrénaline, l’ivresse du succès, les projets délirants, les crédits à la banque, les fêtes, la drogue. Thibault évoque les rencontres marquantes, les voyages, sa fantaisie, sa curiosité, il navigue entre le monde du classique et celui de la variété : de Vivaldi à Matthieu Chedid, en passant par Didier Lockwood. Les confidences de l’une des plus grandes références de la guitare française contemporaine… Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

4 : Les Halles (Paris) (52m) 85 : Louvre – Étienne Marcel – Montmartre (Paris) (277m)

Contact : 01 55 80 75 30 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris

DR Thibault Cauvin

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque musicale de Paris (MMP) Adresse 8 porte Saint Eustache Ville Paris lieuville Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Departement Paris

Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

« A cordes et à coeur » : rencontre musicale autour du livre de Thibault Cauvin Médiathèque musicale de Paris (MMP) 2022-06-23 was last modified: by « A cordes et à coeur » : rencontre musicale autour du livre de Thibault Cauvin Médiathèque musicale de Paris (MMP) Médiathèque musicale de Paris (MMP) 23 juin 2022 Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Paris

Paris Paris