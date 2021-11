Vandœuvre-lès-Nancy Église Saint-Mélaine , Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy A Cordes & A Cris Église Saint-Mélaine | Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

A Cordes & A Cris Église Saint-Mélaine | Vandœuvre-lès-Nancy, 12 décembre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy. A Cordes & A Cris

Église Saint-Mélaine | Vandœuvre-lès-Nancy, le dimanche 12 décembre à 16:00

**A Cordes et A Cris** est un ensemble de Mandolines, Guitares, Cordes pincées, situé à Nancy-54. Une vingtaine de musiciens amateurs, passionnés par la musique et avides de faire connaître leurs instruments à cordes pincées, mandoline, mandole, mandoloncelle, guitare et basse, se sont rassemblés autour de leur chef, Eric Jeanmichel, mandoliniste nancéien. L’envie de cet ensemble est de créer un répertoire « pédagogique et festif» favorisant la découverte des possibilités de ces instruments injustement tombés en «désuétude ».

Participation libre

En concert Église Saint-Mélaine | Vandœuvre-lès-Nancy Rue Pasteur, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Village Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T16:00:00 2021-12-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Lieu Église Saint-Mélaine , Vandœuvre-lès-Nancy Adresse Rue Pasteur, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Ville Vandœuvre-lès-Nancy lieuville Église Saint-Mélaine , Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy