A CONTRESENS L’APPART CAFE Bourg Les Valence, mercredi 21 février 2024.

Une histoire folle, une histoire vraie.Dans ce récit autobiographique, Thierry vous entraîne dans un tourbillon de vie qui va vous captiver dès les premières secondes du spectacle . Avec une franchise déconcertante, il retrace la route sinueuse de sa vie, prise un jour à contresens et qui l’amènera de la Police Judiciaire à la scène.Il revient en détail sur cette enquête de trafic de cocaïne à Lyon dans les années 90, dont l’ampleur finit par le dépasser et lui fait perdre pied.Mis en examen, il est révoqué de la Police Nationale, renvoyé devant un tribunal correctionnel et encourt alors 5 ans de prison.La suite de sa vie reste une fresque tumultueuse gorgée d’authenticité et de sincérité, qui vous happe jusqu’au dénouement. À contresens est un spectale vivant sans angles morts, un shoot d’émotions dont l’intensité n’a d’égal que la force avec laquelle il est transmis.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-21 à 20:30

L’APPART CAFE 11 QUAI THANNARON 26500 Bourg Les Valence 26