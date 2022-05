A contre-temps spectacle équestre Maîche, 3 juin 2022, Maîche.

A contre-temps spectacle équestre Le cerneux Ecurie du Cerneux Maîche

2022-06-03 19:30:00 – 2022-06-06 23:00:00 Le cerneux Ecurie du Cerneux

Maîche Doubs Maîche

20 EUR A contre- temps , c’est le titre du tout nouveau spectacle des écuries du Cerneux. Artistes internationaux du monde équestre, Marie et Charly accompagnés d’autres talentueux cavaliers, dresseurs et voltigeurs vont emmener le public dans un monde de féerie autour du cheval. Plus de 20 équidés sur piste, une histoire poétique et touchante au rythme des sabots. nPour tout public. Buvette, petites restauration, espace couvert.

ecurieducerneux@gmail.com +33 6 74 37 25 99

