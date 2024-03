A contre-courant (Cie Odile Pinson) Jardin du château rouge Wambrechies, vendredi 17 mai 2024.

A contre-courant (Cie Odile Pinson) Théâtre de rue burlesque Vendredi 17 mai, 18h00 Jardin du château rouge Entrée libre

Dans le cadre du festival Bruits de Printemps

En partenariat avec l’association Le Fil et La Guinde

C’est la crise ! Odile et Louis décident de s’ engager…

Ils font le choix radical d’inventer leurs propres méthodes pour produire eau, gaz et électricité à la maison. Ils ont choisi de vivre en autonomie d’énergie, et pour cela, ils sont prêts à tout. Comment produire de l’électricité? Il suffit d’aller à la pêche aux anguilles électriques ! Et si les batteries de vos appareils sont à plat, enfilez le plastron chargeur qui convertira vos efforts physiques en kilowatts !

Le public se retrouve à observer le quotidien de ce couple d’ écolo-givrés, découvrant un ingénieux assemblage de mécanismes ménagers, actionnés à la seule force physique.

Tout public.

Durée : 45 minutes

Festival Bruits de Printemps

Porté par l’association Le Fil et la Guinde, le festival intercommunal Bruits de Printemps – Arts Vivants en Lys et Deûle prend place entre avril et juin et offre aux habitant.e.s des vallées de la Lys et de la Deûle, l’occasion d’arpenter des lieux atypiques du territoire autour d’une programmation riche et variée, soutenant les nouvelles formes artistiques du spectacle vivant.

​ Celle-ci fera appel à la soif de découverte de chacun et chacune en les invitant à participer aux ateliers de sensibilisation et de pratiques artistiques en présence des artistes.

Bruits de Printemps s’adresse à un public curieux de découvrir toutes les formes actuelles du spectacle vivant, où toutes les générations confondues sont invitées à partager des moments forts lors des spectacles accueillis.

La programmation de l’édition 2024 juste ici.

Jardin du château rouge 30 Av. des Châteaux, 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.lefiletlaguinde.com/agenda »}]

Burlesque théâtre

