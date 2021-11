Paris Sunset & Sunside île de France, Paris A CONTRARIO Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mercredi 8 décembre 2021

de 20h30 à 23h

payant

Le duo A Contrario est un oxymore… Le fruit de deux univers opposés et complémentaires. Deux femmes, qui transportent dans leurs veines leurs origines méditerranéennes, gitanes pour l'une, siciliennes pour l'autre. Sandrine Deschamps est chanteuse de jazz et Marie Christine D'Acqui contrebassiste classique. Elles se sont croisées au carrefour de leurs parcours et de leurs cultures, et nous invitent à avancer avec elles sur des chemins de traverse, loin des stéréotypes de styles, là où l'improvisation se met au service de l'émotion. Dans cet album, elles se sont surprises à danser autour de l'archétype féminin en nous racontant des histoires de vies. C'est la force et le naturel de l'expression, un son tout à fait singulier et paradoxalement la diversité du répertoire, qui en font ici la cohérence. Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact : Sunset & Sunside 0140264660

2021-12-08T20:30:00+01:00_2021-12-08T23:00:00+01:00

