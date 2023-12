Embellir votre quartier Vaugirard-Parc des expositions (15e) A confirmer Paris, 9 décembre 2023 09:00, Paris.

Arpentez votre quartier et échangez collectivement sur les aménagements possibles dans le quartier « Vaugirard », dans le 15ème arrondissement de Paris.

« Embellir Votre Quartier » est une démarche municipale permettant d’agir de manière coordonnée sur la végétalisation, la piétonisation, la mobilité, l’accessibilité et les usages de l’espace public. Il s’agit de concentrer sur une même période l’ensemble des transformations et de mieux organiser les travaux et impulser une concertation locale.

Pour le 15ème arrondissement de Paris, c’est le quartier « Vaugirard » qui bénéficie cette année de la démarche « Embellir Votre Quartier ». La Ville de Paris a initié cette démarche en 2021, afin de transformer les espaces publics de votre quotidien.

Le CAUE de Paris s’associe à la Mairie du 15ème pour accompagner les habitants et faire émerger des propositions de projets. Les marches exploratoires permettent de questionner collectivement le quartier.

Cette marche exploratoire s’adresse à tous !

L’adresse exacte du départ de la marche vous sera communiquée par email après votre inscription.

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T12:00:00+01:00

