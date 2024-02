A comme Animal Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence, jeudi 16 mai 2024.

Sous la direction de l’artiste-enseignante France Cadet les étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art se sont intéressés à la question de l’animal et de ses représentations.

Ce muséum d’histoire naturelle et fictive rassemble leurs productions en trois étapes. Une partie naturaliste rassemblant des dessins d’observation et des photographies, une biologie spéculative imaginant les animaux tels qu’ils auraient pu être, et enfin des œuvres pensées pour les animaux.



Programmation de l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix en Provence Félix Ciccolini en partenariat avec le Museum d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence et l’Ecomusée de la forêt de Gardanne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 16:00:00

fin : 2024-05-16 20:00:00

Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Emile Tavan

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

