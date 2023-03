Atelier de conception et réalisation d’une paire de lunettes A comme Agnès Houilles Catégories d’Évènement: Houilles

Yvelines

Atelier de conception et réalisation d’une paire de lunettes A comme Agnès, 1 avril 2023, Houilles. Atelier de conception et réalisation d’une paire de lunettes 1 et 2 avril A comme Agnès Réalisation d’une monture : Je vous montrerai la naissance d’une monture depuis un simple croquis papier jusqu’à sa réalisation.

On abordera les contraintes techniques liées au visage (mesures utiles d’un visage) et les verres à integrer (fortes corrections, verres progressifs …). Ensuite, passage à la conception 3D et la création d’un parcours d’usinage.

On choisira aussi la matière parmi un grand choix et les différentes charnières.

A comme Agnès 1 rue Friant Sartrouville Houilles 78800

