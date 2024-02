À Cœur Ouvert Festival les Zébrures du Printemps Centre Culturel Jean Gagnant Limoges, vendredi 22 mars 2024.

À 18h.

Durée 50min.

Lecture

Sur un rythme de polar, haletant, À cœur ouvert dresse les portraits de personnages intimes, bouleversants, bruts et cruels et d’une société en proie aux multiples crises sociales et politiques, en nous plongeant au cœur d’une profession gravement menacée le journalisme.

Dans un pays où la liberté d’expression est gravement menacée, un journaliste, Santiago, vient d’être sauvagement assassiné tandis qu’un homme découvre des documents ultra-sensibles sur l’octroi et la gestion des marchés publics. Pourchassé et menacé de mort, il voit sa femme, son fils et son gardien être pris en otage par des hommes cagoulés.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:00:00

fin : 2024-03-22

Centre Culturel Jean Gagnant Avenue Jean Gagnant

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine billetterie@lesfrancophonies.fr

