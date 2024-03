À cœur ouvert CCM Jean Gagnant Limoges, vendredi 22 mars 2024.

À cœur ouvert Texte et direction de lecture Éric Delphin Kwégoué Vendredi 22 mars, 18h00 CCM Jean Gagnant Entrée libre

Lecture

Dans un pays où liberté d’expression est gravement menacée, un journaliste, Santiago, vient d’être sauvagement assassiné tandis qu’un homme découvre des documents ultra-sensibles sur l’octroi et la gestion des marchés publics. Pourchassé et menacé de mort, il voit sa femme, son fils et son gardien être pris en otage par des hommes cagoulés. Renonçant à sa fuite, il s’apprête à affronter ces hommes pour sauver sa famille. Dans le chaos d’un État corrompu où le crime fait partie du paysage, le seul contre-pouvoir restant semble être le podcast de La Pamphlétaire du Ghetto, diffusé sur les réseaux sociaux.

Sur un rythme de polar, haletant, À cœur ouvert dresse les portraits de personnages intimes, bouleversants, bruts et cruels et d’une société en proie aux multiples crises sociales et politiques, en nous plongeant au cœur d’une profession gravement menacée : le journalisme.

Éric Delphin Kwégoué est comédien, auteur et metteur en scène ainsi qu’expert artistique de l’OIF auprès de la CITF. C’est en passant par le rap, puis la poésie qu’il aborde l’écriture, avant de s’orienter vers le théâtre, et plus tard, le théâtre docu-menté. Dès sa première pièce L’ombre de mon propre vampire, il met en relation des situations personnelles face à des crises sociales, humaines et politiques, avec un besoin constant de dire, de raconter, de se transformer lui-même et par la suite, les autres autour de lui.

Du même auteur :

Out, éditions Écritures théâtrales du Grand Sud-Ouest, 2017

Comme un goût de sang, éditions Passages – Le Tarmac, 2017

Les-Zanimal, éditions de l’Apartement, 2022

Avec Oumou Baldé Diallo, Abdon Fortuné Koumbha, Claudette Fleur Mendela Bediebe, Criss Niangouna, Léonce, Henri Nlend, Basile Nakpane Yawanké

En partenariat avec le festival des langues françaises – Centre dramatique national de Normandie-Rouen

Lecture accessible aux personnes aveugles et malvoyantes

Prédominance du texte sur la scénéographie

CCM Jean Gagnant 7 avenue jean gagnant 87000 limoges Limoges 87000 Le Sablard Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

