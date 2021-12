Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris A coeur et à sang Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

A coeur et à sang Les Étincelles du Palais de la découverte, 18 septembre 2021, Paris. A coeur et à sang

du samedi 18 septembre au jeudi 4 novembre à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 12 ans. Chaque minute, un cœur humain adulte au repos fait circuler en moyenne les cinq litres de sang contenus dans l’organisme. A l’aide d’un électrocardiogramme réalisé sur un visiteur, les signaux électriques du cœur et leur lien avec son activité musculaire pourront être observés et analysés. Selon les séances, le sang, sa composition, ses groupes ainsi que ses pathologies pourront également être abordés au travers d’un quiz. 12 ans et + Selon les séances, le sang, sa composition, ses groupes seront abordés, ou, à l’aide de l’électrocardiogramme d’un visiteur, les signaux électriques du cœur seront observés et ana… Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:20:00 2021-09-19T11:20:00;2021-09-19T10:20:00 2021-09-19T11:20:00;2021-09-25T17:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-25T17:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-26T11:40:00 2021-09-26T12:40:00;2021-09-26T11:40:00 2021-09-26T12:40:00;2021-09-29T13:00:00 2021-09-29T14:00:00;2021-09-29T13:00:00 2021-09-29T14:00:00;2021-10-06T13:00:00 2021-10-06T14:00:00;2021-10-06T13:00:00 2021-10-06T14:00:00;2021-10-16T13:00:00 2021-10-16T14:00:00;2021-10-16T13:00:00 2021-10-16T14:00:00;2021-10-17T17:00:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-17T17:00:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-20T17:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-20T17:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-26T14:20:00 2021-10-26T15:20:00;2021-10-26T14:20:00 2021-10-26T15:20:00;2021-10-28T17:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-28T17:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-11-04T14:20:00 2021-11-04T15:20:00;2021-11-04T14:20:00 2021-11-04T15:20:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Ville Paris lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris