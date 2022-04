A cheval sur le seau à charbon Le Val d’Ocre Le Val d'Ocre Catégories d’évènement: 89110

A cheval sur le seau à charbon Le Val d'Ocre, 25 juin 2022, Le Val d'Ocre.

2022-06-25 14:30:00 – 2022-07-17 18:30:00 Saint-Aubin-Château-Neuf 5, Rue Jean Larcena

À cheval sur le sceau à charbon est une exposition de l'artiste Frédéric Couraillon. Cette exposition délivre un parcours original de peintures, gravures, dessins et céramiques. L'artiste cherche une part de liberté imaginaire, un décalage dans la représentation du sujet. Ses nombreux voyages lui apportent une énergie sans cesse renouvelée. Artiste autodidacte il utilise la peinture mêlée au charbon en lui donnant une substance particulière qu'il a enrichie au fil du temps.

Saint-Aubin-Château-Neuf 5, Rue Jean Larcena

