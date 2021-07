Modane Modane Modane, Savoie A cheval en montagne – Initiation à l’éthologique Modane Modane Catégories d’évènement: Modane

Savoie

A cheval en montagne – Initiation à l’éthologique Modane, 5 août 2021, Modane. A cheval en montagne – Initiation à l’éthologique 2021-08-05 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-05 18:00:00 18:00:00

Modane Savoie EUR 20 20 L’éthologie équine est une discipline scientifique qui étudie le comportement du cheval principalement en milieu naturel. Elle permet de mieux appréhender son univers, ses besoins fondamentaux, sa façon d’interagir avec ses congénères et d’autres espèces. https://www.valfrejus.com/ dernière mise à jour : 2021-07-23 par

Détails Catégories d’évènement: Modane, Savoie Autres Lieu Modane Adresse Ville Modane lieuville 45.174#6.654