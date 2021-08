Modane Modane Modane, Savoie A cheval en montagne – Course de chevaux Modane Modane Catégories d’évènement: Modane

Savoie

A cheval en montagne – Course de chevaux Modane, 6 août 2021, Modane. A cheval en montagne – Course de chevaux 2021-08-06 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-06 18:00:00 18:00:00

Modane Savoie Modane Venez assister à une course de chevaux. Pariez et tentez de remporter des lots.

Rdv devant le restaurant Le Morricone +33 4 79 05 33 83 dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d’évènement: Modane, Savoie Autres Lieu Modane Adresse Ville Modane lieuville 45.17553#6.65536