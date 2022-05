A Chaque Dimanche Sa Rando « Le château de Larguiès » Salles-Curan Salles-Curan Catégorie d’évènement: Salles-Curan

A Chaque Dimanche Sa Rando « Le château de Larguiès » Salles-Curan, 8 octobre 2022, Salles-Curan. A Chaque Dimanche Sa Rando « Le château de Larguiès » Salles-Curan

2022-10-08 – 2022-10-08

Salles-Curan 12410 2 EUR Salles-Curan Les randonnées sont accompagnées, guidées, ou en « liberté », (circuits balisés avec de la rubalise), inscription au départ de la randonnée. Des randonnées ouvertes à tous. Prévoyez de bonnes chaussures, un coupe-vent, une gourde, un pique nique pour les randos à la journée, un gobelet réutilisable dans le cadre de l’action citoyenne (en vente au comité 1€). Départ 14h depuis la mairie. 8 km (2h), facile. Participation 2€. Les Randolejaïres 06 74 01 72 95. +33 6 74 01 72 95 Les randonnées sont accompagnées, guidées, ou en « liberté », (circuits balisés avec de la rubalise), inscription au départ de la randonnée. Des randonnées ouvertes à tous. Prévoyez de bonnes chaussures, un coupe-vent, une gourde, un pique nique pour les randos à la journée, un gobelet réutilisable dans le cadre de l’action citoyenne (en vente au comité 1€). Salles-Curan

