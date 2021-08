A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSÉS – CHAÎNON MANQUANT Laval, 16 septembre 2021, Laval.

A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSÉS – CHAÎNON MANQUANT 2021-09-16 – 2021-09-16 L’Avant Scène 29 Allée du Vieux Saint-Louis

Laval Mayenne

Il était une fois un petit garçon qui lisait Astrapi et qui se préparait à entrer en sixième. Il était une fois une douce grand-mère qui élevait seule le gentil petit garçon. Mais cette enfance insouciante n’est qu’une illusion, « la lente et patiente fabrication d’une proie pour le Collège de Buchy ». Trente ans plus tard le petit garçon devenu adulte revit l’espace d’une nuit blanche ses années de collège passées sous les coups et les crachats et fantasme sa vengeance en un monologue brûlant d’émotions et glaçant d’humour noir. Adaptant pour la première fois à la scène le roman de Jérémie Lefebvre, la compagnie Grand Boucan nous cisèle un bijou de férocité délirante.

D’après “Le collège de Butchy” de Jérémie Lefebvre

Mis en scène : Carine Bouquillon

Avec : Bruno Tuchszer

Scénographie : Carine Bouquillon

Tout public à partir de 14 ans

Durée : 1h05 – Tarif : 8€

A CEUX QUI NOUS ONT OFFENSÉS – Grand Boucan

https://www.lechainon.fr/programmation/a-ceux-qui-nous-ont-offenses/

Il était une fois un petit garçon qui lisait Astrapi et qui se préparait à entrer en sixième. Il était une fois une douce grand-mère qui élevait seule le gentil petit garçon. Mais cette enfance insouciante n’est qu’une illusion, « la lente et patiente fabrication d’une proie pour le Collège de Buchy ». Trente ans plus tard le petit garçon devenu adulte revit l’espace d’une nuit blanche ses années de collège passées sous les coups et les crachats et fantasme sa vengeance en un monologue brûlant d’émotions et glaçant d’humour noir. Adaptant pour la première fois à la scène le roman de Jérémie Lefebvre, la compagnie Grand Boucan nous cisèle un bijou de férocité délirante.

D’après “Le collège de Butchy” de Jérémie Lefebvre

Mis en scène : Carine Bouquillon

Avec : Bruno Tuchszer

Scénographie : Carine Bouquillon

Tout public à partir de 14 ans

Durée : 1h05 – Tarif : 8€

dernière mise à jour : 2021-08-11 par