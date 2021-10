A Certain Ratio – Rock School Barbey Rock School Barbey, 25 novembre 2021, Bordeaux.

Rock School Barbey, le jeudi 25 novembre à 20:30

Groupe de Manchester absolument hors du temps qui tournait avec **Joy Division** à la fin des années 70, le groupe propose une musique hybride entre post-punk late 70′, sons électroniques, sonorités jazz, et funk débridé, jouant à l’envi sur un amalgame entre ambiances dansantes et matériau plus radical. On peut dire que ce groupe est le premier de la scène Madchester à mixer la house music à l’esprit originel du punk, avant même **New Order** et les **Happy Mondays**. L’influence et l’héritage de **A Certain Ratio** sont impressionnants, **LCD Soundsystem** ou **The Raptures** en tête…

12€ (Prévente) / 15€ (Sur place)

Attention, groupe culte, et le mot n’est pas galvaudé ! A Certain Ratio fait partie des groupes historiques de Factory Records aux côtés de Joy Division, Durutti Column et Cabaret Voltaire.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



2021-11-25T20:30:00 2021-11-25T23:30:00