Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes A Certain Ratio + Caporal Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

A Certain Ratio + Caporal Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 24 novembre 2021, Nantes. 2021-11-24 Placement libre debout

Horaire : 20:30

Gratuit : non Carte Stereolux 10.00€Prévente 14.60€ Placement libre debout Formé en 1977, le groupe de Manchester fût l’une des premières signatures de Factory. Mêlant punk, funk, jazz et indus, leur groove unique a influencé une multitude de groupes et l’on peut considérer qu’ils sont ainsi entrés dans l’histoire. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes