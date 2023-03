A Cause des Garcons LA COMEDIE BIS MOUILLERON LE CAPTIF Catégories d’Évènement: Mouilleron-le-Captif

Vendée

A Cause des Garcons LA COMEDIE BIS, 14 mai 2023, MOUILLERON LE CAPTIF. A Cause des Garcons LA COMEDIE BIS. Un spectacle à la date du 2023-05-14 à 15:00 (2023-05-13 au ). Tarif : 17.5 à 17.5 euros. Le jour de son mariage, Valentine se fait planter par Thomas, son futur époux qui tarde à venir… Heureusement, Elodie et Elsa, ses deux meilleures amies sont là pour la rassurer. C’est l’occasion, pour ces trois copines, de rire des mecs, du mariage, des ex… Bref de la vie ! Mais au fait… Et si Thomas avait une bonne raison de ne pas venir à la cérémonie ? Entre filles, on peut tout se dire ! Enfin presque… A Cause des Garcons Votre billet est ici LA COMEDIE BIS MOUILLERON LE CAPTIF 140/160 rue du clair bocage Vendée Le jour de son mariage, Valentine se fait planter par Thomas, son futur époux qui tarde à venir… Heureusement, Elodie et Elsa, ses deux meilleures amies sont là pour la rassurer. C’est l’occasion, pour ces trois copines, de rire des mecs, du mariage, des ex… Bref de la vie ! Mais au fait… Et si Thomas avait une bonne raison de ne pas venir à la cérémonie ? Entre filles, on peut tout se dire ! Enfin presque… .17.5 EUR17.5. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Mouilleron-le-Captif, Vendée Autres Lieu LA COMEDIE BIS Adresse 140/160 rue du clair bocage Ville MOUILLERON LE CAPTIF Departement Vendée Lieu Ville LA COMEDIE BIS MOUILLERON LE CAPTIF

LA COMEDIE BIS MOUILLERON LE CAPTIF Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mouilleron le captif/

A Cause des Garcons LA COMEDIE BIS 2023-05-14 was last modified: by A Cause des Garcons LA COMEDIE BIS LA COMEDIE BIS 14 mai 2023 LA COMEDIE BIS MOUILLERON LE CAPTIF

MOUILLERON LE CAPTIF Vendée