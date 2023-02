A CAUSE DES GARCONS COMEDIE LE MANS – CLMLM LE MANS Catégories d’Évènement: 72000

A CAUSE DES GARCONS COMEDIE LE MANS – CLMLM, 11 février 2023, LE MANS. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-03-26 15:30. Tarif : 23.8 à 23.8 euros. COMMUNE DE COUPVRAY présente ce spectacle Entres filles, on peut tout se dire… Enfin presque !Le jour de son mariage, Valentine se fait planter par Thomas, son futur époux. Heureusement, Elodie et Elsa, ses deux meilleures amies sont là pour la rassurer.C'est l'occasion, pour ces trois copines, de rire des mecs, du mariage, des ex… Bref de la vie !Mais au fait… Et si Thomas avait une bonne raison de ne pas venir à la cérémonie ?

