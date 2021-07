A cappella ! Toute la vitalité du jeune chant choral français Lanton, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Lanton.

A cappella ! Toute la vitalité du jeune chant choral français 2021-07-03 – 2021-07-03 Castel-Landou Allée Toulouse-Lautrec

Lanton Gironde

5 EUR En cas de mauvais temps, le concert aura lieu au Centre d’animation de Lanton : 4, route de Blagon – 33138 Lanton

Chœur National des Jeunes

Christine Morel, direction

Ensemble euphorisant entre tous et animé par sa fondatrice et chef de chœur Christine Morel, le Choeur National des Jeunes revient pour sa 3ème participation au festival. Moment toujours attendu de joie et d’enthousiasme, qui célèbre la musique, la jeunesse et ses multiples talents !

TARIF D

Accédez aux autres concerts des Lantonnales avec votre billet

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu au Centre d’animation de Lanton : 4, route de Blagon – 33138 Lanton

Chœur National des Jeunes

Christine Morel, direction

Ensemble euphorisant entre tous et animé par sa fondatrice et chef de chœur Christine Morel, le Choeur National des Jeunes revient pour sa 3ème participation au festival. Moment toujours attendu de joie et d’enthousiasme, qui célèbre la musique, la jeunesse et ses multiples talents !

TARIF D

Accédez aux autres concerts des Lantonnales avec votre billet

+33 5 56 22 40 84

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu au Centre d’animation de Lanton : 4, route de Blagon – 33138 Lanton

Chœur National des Jeunes

Christine Morel, direction

Ensemble euphorisant entre tous et animé par sa fondatrice et chef de chœur Christine Morel, le Choeur National des Jeunes revient pour sa 3ème participation au festival. Moment toujours attendu de joie et d’enthousiasme, qui célèbre la musique, la jeunesse et ses multiples talents !

TARIF D

Accédez aux autres concerts des Lantonnales avec votre billet

dernière mise à jour : 2021-06-18 par