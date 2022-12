À Caen sur les pas des miquelots Caen, 2 mars 2023, Caen .

À Caen sur les pas des miquelots

2 mars 2023

Parcours découverte pédestre à travers le vieux Caen, du château ducal à Saint-Michel de Vaucelles, retraçant l’histoire du pèlerinage au Mont-Saint-Michel à travers les siècles.

Cette balade commentée présentera des sites ou des monuments liés au passage et à l’accueil des « miquelots » (nom des marcheurs de Saint-Michel en ancien français) et au culte à l’Archange, en relation avec l’actuel chemin balisé de Ouistreham/Caen au Mont-Saint-Michel, 190 km, 9 étapes, praticable à pied ou en VTT.

Une visite proposée par l’association des Chemins du Mont-Saint-Michel, menée par Monsieur Vincent Juhel.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.La billetterie ouvre le 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.

info@caenlamer-tourisme.fr +33 2 31 27 14 14 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/a-caen-sur-les-pas-des-miquelots.html

