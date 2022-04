À Caen le street-art Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Caen Calvados A la fin des années 1960, dans les rues des grandes villes américaines, un nouveau mode d’expression populaire fait son apparition, le graffiti.

Lointain descendant de pratiques millénaires, il trouve un terreau favorable à son épanouissement au cours de la décennie suivante marquée par un contexte de crise économique, de naissance du mouvement hip hop et de remise en question des médiums artistiques traditionnels. Immédiatement combattu par les autorités, cet art urbain ou street-art est rapidement récupéré par le monde officiel de l’art mais demeure un courant contestataire.

La visite sera l’occasion de découvrir les artistes qui ont fait de Caen leur terrain de jeu, les différentes techniques employées et les nombreux codes qui régissent la pratique.

