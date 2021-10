A Burial At Sea + Le Baron de Vincèse @ La Cave à Rock La Cave à Rock, 21 novembre 2021, Toulouse.

Post:Scriptum et La Cave à Rock présentent: ★ A Burial At Sea (Liverpool, UK – math-rock / post-rock) Presque exactement 3 ans plus tard, la joyeuse compagnie de A Burial At Sea revient sur Toulouse pour enfin nous présenter son album éponyme. Cet album reprend les morceaux de l’EP et le sublime d’une touche délicatement explosive. Vous allez voir, la trompette et le math-rock ça se marie très bien. D’accord? FFO: And So I Watch You From Afar, Clever Girl [[https://www.facebook.com/ABurialAtSeaUK/](https://www.facebook.com/ABurialAtSeaUK/)](https://www.facebook.com/ABurialAtSeaUK/) [[https://aburialatsea.bandcamp.com/](https://aburialatsea.bandcamp.com/)](https://aburialatsea.bandcamp.com/) ★ Le Baron de Vincèse (Toulouse – mathcore) Le Baron c’est fort. “Fort comment ?” nous demanderiez-vous ? Et “Fort partout.” que nous vous répondrions. Fort de surprises, fort de puissance, fort de génie, fort de détails et on en passe, mais surtout fort. FFO: Quadrupède, Ni, Pneu [[https://www.facebook.com/LeBaronDeVincese](https://www.facebook.com/LeBaronDeVincese)](https://www.facebook.com/LeBaronDeVincese) [[https://lebarondevincese.bandcamp.com/](https://lebarondevincese.bandcamp.com/)](https://lebarondevincese.bandcamp.com/) ✘ Entrée : Sur place, 5€ ✘ Portes : 20H00 Pas de CB au guichet

La Cave à Rock 3 boulevard des Minimes, 31200 Toulouse Toulouse Haute-Garonne



2021-11-21T20:00:00 2021-11-21T23:59:00