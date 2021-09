A bras ouverts place de la Pergola,Cergy (95), 18 septembre 2021, Cergy.

A bras ouverts

le samedi 18 septembre à place de la Pergola, Cergy (95)

Dans le cadre du Festival _Cergy Soit !_, Frichti Concept présentera **_A bras ouverts_**, sa création _in situ_ conçue spécifiquement pour les territoires Cergy-Pontains. À travers la danse ainsi que le jeu avec l’espace public et les mobiliers, À bras ouverts s’inspire des lieux et des participants pour poser un regard poétique sur le rapprochement et la distanciation des corps. Le spectacle s’appuie ainsi sur les thématiques traversant extension personnelle (création 2022 coproduite par _Cergy Soit !_) pour explorer nos relations à l’autre. Projet participatif venant s’inscrire dans un travail de territoire mené cet été à Cergy et Jouy-le-Moutier, À bras ouverts a été élaboré avec les élèves du Conservatoire de Cergy-Pontoise et les personnes en situation de handicap de l’association HEVEA. Frichti Concept a l’habitude de collaborer avec des danseuses et danseurs amateurs à l’occasion de stages menant à la création de spectacles. Après la conception d’#aimercommenterpartager l’été dernier, l’équipe fut heureuse de renouer son partenariat pluriannuel avec le festival Cergy Soit ! et le CRR de Cergy et d’ouvrir sa collaboration au Théâtre de Jouy-le-Moutier et à l’association HEVEA.

Billetterie gratuite en ligne sur https://www.cergysoit.fr/informations-pratiques/billetterie/

Frichti Concept – Brendan Le Delliou

place de la Pergola,Cergy (95) place de la Pergola, Cergy (95) Cergy Cergy Préfecture Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00