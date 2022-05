À branches déployées / Adventices Marseille 14e Arrondissement Marseille 14e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 14e Arrondissement

À branches déployées / Adventices Marseille 14e Arrondissement, 26 mai 2022, Marseille 14e Arrondissement. À branches déployées / Adventices Usine Pillard 15 Rue des Frères Cubeddu Marseille 14e Arrondissement

2022-05-26 – 2022-06-12 Usine Pillard 15 Rue des Frères Cubeddu

Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Alouette sans tête Stéphane Bérard Thomas Couderc Baptiste Croze Alain Domagala Francesco Finizio André Fortino Alexandre Gérard HANK! Cyril Jarton Jérémy Laffon Ahram Lee Le Mauvais Profil Oussama Mahdhi Mylène Malberti Loreto Martinez Troncoso Delphine Mogarra Benoit Pype Babeth Rambault Laurent Tixador Benoit Travers Sarah Venturi



«Comme trois chevaux de Troie, les 3 premières boîtes conçues par Adventices en 2022 dissimulent une petite armada de textes, de protocoles, de performances, de volumes, de dessins, de projets et de mauvaises herbes. Déployées dans l’espace, les œuvres d’une vingtaine d’artistes engagés dans cette aventure, s’apprêtent à faire bouger les lignes



Performance du 4 juin: Lecture de Loreto Martinez Troncoso & Tirage de tarots performé par Cyril Jarton & Mylène Malberti



Adventices est invité par Les Pas Perdus dans les espaces de l’Usine Pillard



Exposition du 26 mai au 12 juin 2022

dans le cadre de Nocturne d’ouverture : Belle de Mai – Bougainville

vernissage le 26 mai 2022 de 17h à 22h

Performance le 04 juin 2022 de 18h à 22h

dans le cadre du festival PAC Oeuvres d’une vingtaine d’artistes contemporains. https://p-a-c.fr/les-membres/les-pas-perdus/a-branches-deployees Alouette sans tête Stéphane Bérard Thomas Couderc Baptiste Croze Alain Domagala Francesco Finizio André Fortino Alexandre Gérard HANK! Cyril Jarton Jérémy Laffon Ahram Lee Le Mauvais Profil Oussama Mahdhi Mylène Malberti Loreto Martinez Troncoso Delphine Mogarra Benoit Pype Babeth Rambault Laurent Tixador Benoit Travers Sarah Venturi



«Comme trois chevaux de Troie, les 3 premières boîtes conçues par Adventices en 2022 dissimulent une petite armada de textes, de protocoles, de performances, de volumes, de dessins, de projets et de mauvaises herbes. Déployées dans l’espace, les œuvres d’une vingtaine d’artistes engagés dans cette aventure, s’apprêtent à faire bouger les lignes



Performance du 4 juin: Lecture de Loreto Martinez Troncoso & Tirage de tarots performé par Cyril Jarton & Mylène Malberti



Adventices est invité par Les Pas Perdus dans les espaces de l’Usine Pillard



Exposition du 26 mai au 12 juin 2022

dans le cadre de Nocturne d’ouverture : Belle de Mai – Bougainville

vernissage le 26 mai 2022 de 17h à 22h

Performance le 04 juin 2022 de 18h à 22h

dans le cadre du festival PAC Usine Pillard 15 Rue des Frères Cubeddu Marseille 14e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 14e Arrondissement Autres Lieu Marseille 14e Arrondissement Adresse Usine Pillard 15 Rue des Frères Cubeddu Ville Marseille 14e Arrondissement lieuville Usine Pillard 15 Rue des Frères Cubeddu Marseille 14e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 14e Arrondissement Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-14e-arrondissement/

À branches déployées / Adventices Marseille 14e Arrondissement 2022-05-26 was last modified: by À branches déployées / Adventices Marseille 14e Arrondissement Marseille 14e Arrondissement 26 mai 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 14e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône