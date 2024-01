A Bou(t) de souffle pour Tiziana Stade de la Binette Bou, dimanche 24 mars 2024.

A Bou(t) de souffle pour Tiziana Trail en bord de Loire à BOU, 3 parcours adultes 4/9/16km et 2 parcours enfants. Dimanche 24 mars, 09h00 Stade de la Binette Sur PROTIMING jusqu’au 21/03/2024 à minuit 16 km = 14€, 9 km = 10€, 4 km = 6€, 1,5 km

et Parcours Eveil = 2€

Majoration de 2€ sur place

Début : 2024-03-24T09:00:00+01:00 – 2024-03-24T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-24T09:00:00+01:00 – 2024-03-24T12:30:00+01:00

HORAIRES :

– 9h30 pour le 4 km ;

– 10h pour le 9 km (1 boucle) et 16 km (2 boucles) ;

– 11h40 pour le 1,5 km

– 11h55 pour le parcours des éveils

TRANCHES D’AGE :

– 16 km nés en 2006 et avant ;

– 9 km nés en 2008 et avant ;

– 4 km nés en 2010 et avant ;

– 1,5km nés en 2011/2012/2013/2014 ;

– Parcours d’éveil nés en 2015/2016/2017.

Courses adultes limitées à 500 participants.

Courses enfants limités à 75 participants pas course.

Sur PROTIMING jusqu’au 21/03/2024 à minuit 16 km = 14€, 9 km = 10€, 4 km = 6€, 1,5 km

et Parcours Eveil = 2€

Majoration de 2€ sur place

Stade de la Binette rue de la binette, Bou Bou 45430 Loiret Centre-Val de Loire