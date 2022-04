À BOUT DE SILENCE l’embouchure chapiteau cirque de BAULE Saint-Gravé Catégories d’évènement: Morbihan

Saint-Gravé

À BOUT DE SILENCE l’embouchure chapiteau cirque de BAULE, 30 avril 2022, Saint-Gravé. À BOUT DE SILENCE

l’embouchure chapiteau cirque de BAULE, le samedi 30 avril à 21:00

C’est sous le Chapiteau de L’Embouchure, à Baule, que le krizo théâtre propose le solo de Caroline Bissauge, sur le texte d’Anne-Marie Storme, _À bout de silence_. C’est l’histoire d’une fillette innocente, née en Allemagne en 1937, qui va découvrir après la guerre, l’innommable. Elle va perdre cette innocence et porter toute sa vie, le poids de la culpabilité. Très émouvant parcours de vie. Un coup de poing dans ton histoire !!

libre

Théâtre historique et émouvant, pour que cela ne se reproduise plus jamais. Un devoir de mémoire… l’embouchure chapiteau cirque de BAULE place de l’église 45130 BAULE Saint-Gravé Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T21:00:00 2022-04-30T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Saint-Gravé Autres Lieu l'embouchure chapiteau cirque de BAULE Adresse place de l'église 45130 BAULE Ville Saint-Gravé lieuville l'embouchure chapiteau cirque de BAULE Saint-Gravé Departement Morbihan

l'embouchure chapiteau cirque de BAULE Saint-Gravé Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-grave/

À BOUT DE SILENCE l’embouchure chapiteau cirque de BAULE 2022-04-30 was last modified: by À BOUT DE SILENCE l’embouchure chapiteau cirque de BAULE l'embouchure chapiteau cirque de BAULE 30 avril 2022 l'embouchure chapiteau cirque de BAULE Saint-Gravé Saint-Gravé

Saint-Gravé Morbihan