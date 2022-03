A bout de plume Observatoire d’oiseaux,Île d’Olonne L'Île-d'Olonne Catégories d’évènement: L'Île-d'Olonne

Vendée

A bout de plume Observatoire d’oiseaux,Île d’Olonne, 4 mai 2022, L'Île-d'Olonne. A bout de plume

du mercredi 4 mai au mardi 31 mai à Observatoire d’oiseaux, Île d’Olonne

Levez les yeux et découvrez les oiseaux autour de vous. De l’avocette aux bécasseaux en passant par le circaète, ils vous attendent pour vous livrer leur habitudes et secrets.

Sur réservation, 6€ par adultes et 3,50€ par enfants

ADEV – Pays de la Loire Grandeur Nature Observatoire d’oiseaux,Île d’Olonne Rue de la Vertonne, 85340 L’Île-d’Olonne L’Île-d’Olonne Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T12:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T12:00:00;2022-05-31T10:00:00 2022-05-31T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: L'Île-d'Olonne, Vendée Autres Lieu Observatoire d'oiseaux,Île d'Olonne Adresse Rue de la Vertonne, 85340 L'Île-d'Olonne Ville L'Île-d'Olonne lieuville Observatoire d'oiseaux,Île d'Olonne L'Île-d'Olonne Departement Vendée

Observatoire d'oiseaux,Île d'Olonne L'Île-d'Olonne Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lile-dolonne/

A bout de plume Observatoire d’oiseaux,Île d’Olonne 2022-05-04 was last modified: by A bout de plume Observatoire d’oiseaux,Île d’Olonne Observatoire d'oiseaux,Île d'Olonne 4 mai 2022 Île d'Olonne L'Île-d'Olonne L'Île-d'Olonne Observatoire d'oiseaux

L'Île-d'Olonne Vendée