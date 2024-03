A bout de course, film américain de Sidney Lumet (1988-1h56) Club des cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert Paris, jeudi 25 avril 2024.

A bout de course, film américain de Sidney Lumet (1988-1h56) avec River Phoenix, Judd Hirsch, Christine Lahti et Martha Plimpton dans les rôles principaux Jeudi 25 avril, 18h00 Club des cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert Entrée libre. Tarif : 6 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T18:00:00+02:00 – 2024-04-25T20:30:00+02:00

Fin : 2024-04-25T18:00:00+02:00 – 2024-04-25T20:30:00+02:00

Film ayant reçu plusieurs nominations aux Oscars et aux Golden Globes, où il obtient le prix du meilleur scénario.

Danny, jeune homme de 17 ans, est le fils d’anciens militants contre la guerre du Vietnam. Ses parents Annie et Arthur Pope ont organisé un attentat à la bombe contre une fabrique de napalm dans lequel un gardien meurt lors de l’explosion.

Depuis, les Pope sont en fuite. Danny vit assez mal cette situation de mensonge et de dissimulation.

Mais tout va basculer lors de sa rencontre avec Lorne Philips, la fille de son professeur de musique.

Club des cinéphiles de la Poste – Cinéma Chaplin Denfert 24 Place Denfert-Rochereau, 75014 Paris Paris 75014 Quartier du Montparnasse Paris Île-de-France