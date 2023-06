Cet évènement est passé Fête du pain A bourdette Cologne Catégories d’Évènement: Cologne

Gers Fête du pain A bourdette Cologne, 7 mars 2023, Cologne. Fête du pain Mardi 7 mars, 14h00 A bourdette Suite à l’action commune à la MFR de Cologne et dans sa continuité, une fête du pain a été réalisée. Remise de cadeaux aux élèves ayant participé à la création de recettes avec du pain rassis. Intervention d’un boulanger pour la découverte de son métier, élaboration du pain , confection et dégustation. Jeux anti gaspi créé par les élèves de la MFR à l’attention des résidents de l’ehpad de Cologne, invités et présents à cette manifestation. Une journée intergénérationnelle autour du Pain. A bourdette 32430 Cologne Cologne 32430 Gers Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T14:00:00+01:00 – 2023-03-07T18:30:00+01:00

