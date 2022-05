“A bord du Raboliot: au pied de Sancerre”

“A bord du Raboliot: au pied de Sancerre”, 19 août 2022, . “A bord du Raboliot: au pied de Sancerre”

2022-08-19 – 2022-08-19 Venez découvrir l’histoire incroyable d’un paysage façonné depuis des millénaires par les grands événements géologiques pour donner naissance à notre Fleuve Loire. Un voyage hors du temps entre le Morvan et le Berry. Sortie Bateau – A bord du Raboliot au pied de Sancerre Venez découvrir l’histoire incroyable d’un paysage façonné depuis des millénaires par les grands événements géologiques pour donner naissance à notre Fleuve Loire. Un voyage hors du temps entre le Morvan et le Berry. ©maisondeloireducher dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville