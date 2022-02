A bord du Célescope Bouziès, 16 avril 2022, Bouziès.

A bord du Célescope Bouziès

2022-04-16 13:30:00 13:30:00 – 2022-04-16 17:00:00 17:00:00

Bouziès Lot Bouziès

Véritable observatoire flottant pourvu d'un arsenal d'outils ludiques et pédagogiques. Vous deviendrez alors explorateurs, loupe dans une main, épuisette dans l'autre, et découvrirez, au travers de jeux et d'observations, la rivière dans son écrin naturel et sa biodiversité. 16 €/pers pour la location des canoës

Embarquez sur le Célé accompagné du Céléscope, une création de l’association Olterra !

contact@olterra.fr +33 6 41 51 49 58

