Concert de Noel à bord de l’Hermione A bord de l’Hermione Bayonne, 4 décembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Au numéro 12 de l’avenue de l’Adour, à bord du grand carénage de l’Hermione, venez écouter le concert de l’Harmonie des Labourdins d’Ustaritz.

Cette fanfare vous invite à partage le voyage inaugural de l’Hermione en 2015 sur les traces de La Fayette en Amérique sous forme de concert. Découvrez le carnet de bord de toutes les escales en musique et anecdotes grâce à cette fanfare. Profondément attachée à l’Histoire, l’Harmonie des Labourdins d’Ustaritz partagera cette aventure exceptionnelle avec ses 28 musiciens sur le pont du célèbre 3 mâts..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

A bord de l’Hermione Avenue de l’Adour

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At number 12 avenue de l’Adour, aboard the Hermione’s large refit, come and listen to a concert by the Harmonie des Labourdins d’Ustaritz.

This brass band invites you to share in the Hermione’s inaugural voyage in 2015, following in La Fayette’s footsteps in America, in the form of a concert. Discover the logbook of every port of call in music and anecdotes thanks to this brass band. Deeply attached to history, l’Harmonie des Labourdins d’Ustaritz will share this exceptional adventure with its 28 musicians on the deck of the famous 3-masted ship.

Venga a escuchar un concierto de la Harmonie des Labourdins d’Ustaritz en el número 12 de la avenue de l’Adour, a bordo del gran refit del Hermione.

Esta banda de música le invita a compartir el viaje inaugural del Hermione en 2015 siguiendo los pasos de La Fayette en América en forma de concierto. Descubra el cuaderno de bitácora de todas las escalas en música y anécdotas gracias a esta banda de música. Profundamente ligada a la historia, la Harmonie des Labourdins d’Ustaritz compartirá esta aventura excepcional con sus 28 músicos en la cubierta del famoso barco de 3 mástiles.

In der Nummer 12 der Avenue de l’Adour, an Bord der großen Verkleidung der Hermione, hören Sie ein Konzert der Harmonie des Labourdins d’Ustaritz.

Diese Blaskapelle lädt Sie ein, die Jungfernfahrt der Hermione im Jahr 2015 auf den Spuren von La Fayette in Amerika in Form eines Konzerts zu teilen. Entdecken Sie dank dieser Blaskapelle das Bordbuch aller Zwischenstopps mit Musik und Anekdoten. Die Harmonie des Labourdins aus Ustaritz ist der Geschichte zutiefst verbunden und wird dieses außergewöhnliche Abenteuer mit ihren 28 Musikern auf dem Deck des berühmten 3-Masters teilen.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Bayonne