Concert à bord de l’Hermione: C’est quand qu’on arrive? A bord de l’Hermione Bayonne, 13 octobre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Nous vous invitons à venir écouter un concert à bord de l’Hermione, sur l’avenue de l’adour, près du port de Bayonne, le vendredi 13 octobre à 19h00.

Le concert s’appelle: C’est quand qu’on arrive? La question pénible de leurs enfants est devenue le nom du groupe de ces deux jeunes papas qui partagent la même passion pour la musique. Un mélange de piano, guitare, ukulélé et chant pour un moment rafraîchissant à bord de L’Hermione. Profitez d’une soirée au rythme du répertoire de pop folk anglo-saxon et français joué avec beaucoup d’énergie par Nicolas et David ! Les places sont limitées, il est recommandé de réserver.

Une bonne mobilité est requise pour accéder au navire, le concert est ouvert aux enfants à partir de 6 ans..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

A bord de l’Hermione Avenue de l’Adour

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



We invite you to come and listen to a concert aboard the Hermione, on avenue de l’adour, near the port of Bayonne, on Friday October 13 at 7pm.

The concert is called: C’est quand qu’on arrive? Their children’s annoying question has become the band name for these two young dads who share the same passion for music. A mix of piano, guitar, ukulele and vocals for a refreshing moment aboard L?Hermione. Enjoy an evening to the rhythm of Nicolas and David?s energetic repertoire of Anglo-Saxon and French folk pop! Places are limited, so reservations are recommended.

Good mobility is required for access to the ship, and the concert is open to children aged 6 and over.

Le invitamos a venir a escuchar un concierto a bordo del Hermione, en la Avenue de l’Adour, cerca del puerto de Bayona, el viernes 13 de octubre a las 19.00 horas.

El concierto se titula: C’est quand on arrive? La molesta pregunta de sus hijos se ha convertido en el nombre del grupo de estos dos jóvenes padres que comparten la misma pasión por la música. Una mezcla de piano, guitarra, ukelele y voz para un momento refrescante a bordo de L’Hermione. Disfrute de una velada al ritmo del repertorio folk pop anglosajón y francés interpretado con gran energía por Nicolas y David Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda reservar.

Se requiere buena movilidad para acceder al barco, y el concierto está abierto a niños a partir de 6 años.

Wir laden Sie ein, am Freitag, den 13. Oktober um 19.00 Uhr an Bord der Hermione auf der Avenue de l’Adour in der Nähe des Hafens von Bayonne ein Konzert zu hören.

Der Titel des Konzerts lautet: Wann kommen wir an? Die lästige Frage ihrer Kinder wurde zum Namen der Band dieser beiden jungen Väter, die die gleiche Leidenschaft für Musik teilen. Eine Mischung aus Klavier, Gitarre, Ukulele und Gesang sorgt für einen erfrischenden Moment an Bord der L?Hermione. Genießen Sie einen Abend im Rhythmus des angelsächsischen und französischen Pop-Folk-Repertoires, das von Nicolas und David mit viel Energie gespielt wird! Da die Plätze begrenzt sind, wird eine Reservierung empfohlen.

Für den Zugang zum Schiff ist eine gute Mobilität erforderlich, das Konzert ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet.

