Soirée Blind Test à l’Hermione A bord de l’Hermione Bayonne, 14 juillet 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Le Vendredi 14 juillet à partir de 19h00 aura lieu à bord de l’Hermione, sur l’avenue de l’Adour à Anglet, un blind test.

Nous vous invitons à venir écouter de la musique proposée par le Dj Philippe Casi, et soyez le plus rapide à reconnaître les musiques qu’il vous proposera ! Le thème maritime sera à l’honneur pour cette soirée. les places sserontlimitées, il est recommandé de réserver. Une bonne mobilité est requise pour pouvoir accéder au navire, cet animation est ouverte à tous à partir de 6 ans..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 20:30:00. EUR.

A bord de l’Hermione Avenue de l’Adour

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A blind test will take place on board the Hermione on Avenue de l’Adour in Anglet on Friday July 14th from 7:00 pm.

We invite you to come and listen to music proposed by Dj Philippe Casi, and be the quickest to recognize the tunes he suggests! The evening will feature a maritime theme. Places are limited, so book in advance. Good mobility is required for access to the ship, but this event is open to everyone aged 6 and over.

El viernes 14 de julio, a partir de las 19.00 horas, tendrá lugar una prueba a ciegas a bordo del Hermione, en la Avenue de l’Adour de Anglet.

Le invitamos a escuchar la música del DJ Philippe Casi y a ser el más rápido en reconocer las canciones que le proponga Las plazas son limitadas, así que reserve con antelación. Se requiere buena movilidad para acceder al barco. Este evento está abierto a todos los mayores de 6 años.

Am Freitag, dem 14. Juli, findet ab 19 Uhr an Bord der Hermione auf der Avenue de l’Adour in Anglet ein Blindtest statt.

Wir laden Sie ein, Musik zu hören, die von DJ Philippe Casi vorgeschlagen wird, und seien Sie der Schnellste, der die Musik erkennt, die er Ihnen vorschlägt! Das maritime Thema wird an diesem Abend im Vordergrund stehen. Da die Plätze begrenzt sind, wird eine Reservierung empfohlen. Um das Schiff betreten zu können, ist eine gute Mobilität erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Bayonne