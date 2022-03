A bord de l’art contemporain II Théâtre Am Stram Gram Genève Catégorie d’évènement: Genève

A bord de l'art contemporain II

Théâtre Am Stram Gram, 26 mars 2022, Genève.

du samedi 26 mars au vendredi 24 juin à Théâtre Am Stram Gram

Du 26 mars au 24 juin 2022 Vernissage samedi 26 mars à 17h Le Théâtre Am Stram Gram s’ouvre à l’art contemporain, en partenariat avec le Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève. Hermétique, l’art contemporain ? Pas si l’on considère les réactions des enfants. Joie, peur, dégoût, rire : avec lui, tout est permis. Il ouvre les têtes et fait frémir les sens. Au Théâtre Am Stram Gram, on bouscule les règles, on tâche de libérer l’enfance du rapport de déférence aux objets d’art. Les expositions tout public du Théâtre Am Stram Gram sont accessibles avant et après les spectacles, et aussi sur rendez-vous à [info@amstramgram.ch](mailto:info@amstramgram.ch). Lʼentrée est libre.

Théâtre Am Stram Gram
Route de Frontenex 56, 1207 Genève

