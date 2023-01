French Song Del Mundo A bord de la Péniche Spectacle, 26 mai 2023, Guipel.

French Song Del Mundo Vendredi 26 mai, 20h30 A bord de la Péniche Spectacle

10€/5€

Musique du monde, chanson

A bord de la Péniche Spectacle guipel Guipel 35440 Ille-et-Vilaine Bretagne

French Song Del Mundo c’est au départ un simple duo guitare voix : accompagnée par Nicolas Chatalain, Ourdia y chante ses compositions, un doux mélange de chansons française et de musique du monde. Au fil des concerts, répétitions et des pauses café le duo se prend à rêver de percussions, de rythmes cubains, de danses brésiliennes, d’accordéon… Et ils se lancent dans l’aventure de la LOOP! Et lorsqu’Ourdia et niko rencontrent le looper, le flash est immédiat …le duo devient trio, quartet, orchestre… Tout est possible, leur seule limite:le plaisir.

Avec tout ce qui leur tombent sous la main, ils se mettent à créer pour chaque morceau un univers bien à lui et construisent leurs morceaux en live pour vous livrer un répertoire de composition 100% fait maison. De la Bossa à la valse, du hip hop au blues du blue grass au reggae, le duo vous invite à les rejoindre dans un tourbillon d’énergie avec pour seule volonté vous faire chalouper et plus si affinités.

En partenariat avec « La Luciole »



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T20:30:00+02:00

2023-05-26T22:00:00+02:00