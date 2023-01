L’Homme Montagne A bord de la Péniche Spectacle amarré à, 16 avril 2023, Pont-Réan (Guichen).

7€/ 3.5€

BD, Ciné, Concert

A bord de la Péniche Spectacle amarré à Pont Réan Pont-Réan (Guichen) 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne

Sam Verlen, chanteur, musicien et compositeur vous invite à redécouvrir la bande dessinée « L’homme Montagne » d’Amélie Fléchais et Séverine Gauthier en musique et projection .

Entouré de ses chants, ukulélé, guitare électrique, synthétiseurs analogiques, bruitages, programmations et instruments automates totalement intégrés au décor, il se fait à la fois narrateur et musicien créateur. Des musiques actuelles et sensibles prennent vie sous nos yeux alors que se déroule l’histoire en Bd.

L’histoire est celle d’un Grand Père qui s’apprête à partir une dernière fois, seul. Son petit fils lui demande de retarder son voyage et de l’attendre, le temps pour lui de trouver le vent capable de soulever les montagnes qui ont poussé sur son dos Commence alors pour l’enfant un merveilleux périple initiatique…

En partenariat avec l’Espace Galatée et la Mairie de Guichen Pont Réan.



