Leïla and the Koalas "Brassens Encore" Mercredi 17 mai, 19h30 A bord de la Péniche Spectacle amarré à Montreuil-sur-Ille

12€/ 10€

Chanson A bord de la Péniche Spectacle amarré à Montreuil sur Ille Montreuil-sur-Ille 35440 Ille-et-Vilaine Bretagne Brassens Encore est le sentier buissonnier qu’emprunte Leïla and the Koalas, tout en écrivant un prochain album. Pensé autour de la voix et de la musique classique, ce concert est né d’un amour fou pour les chansons et les histoires de Georges Brassens. Et pourtant sur le papier, quelle distance entre ce cher tonton Georges et Leïla Chevrollier-Assoui, la féministe trentenaire, qui porte en elle le métissage contemporain de tous ses mondes qui se croisent… Oui mais …

Les mots de Brassens émeuvent et touchent au cœur comme aucun autre, comme la plus grande des jubilations. Ils touchent à l’universel. Ils soulignent notre commun en chantant les histoires de toute une vie : histoires amoureuses, sexuelles, mais aussi celles d’amitié, d’irrévérence, de bons mots, de défiance envers les pouvoirs…

Alors, accompagné des deux guitares magistrales de Sébastien Lemarchand et Paul Manœuvrier.

l’accent est mis sur l’universalité de ces histoires qui portent loin, au cœur du génie créatif et sensible de Brassens. Quelle joie d’entendre chanter de si belles odes à notre humanité commune ! En partenariat avec « Le comité d’animation de Montreuil »

2023-05-17T19:30:00+02:00

