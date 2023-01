Marjolaine Piemont A bord de a péniche spectacle amarrée à, 14 avril 2023, Saint-Grégoire.

Marjolaine Piemont Vendredi 14 avril, 20h30 A bord de a péniche spectacle amarrée à

14€/ 6€

Chanson

A bord de a péniche spectacle amarrée à saint grégoire Saint-Grégoire 35760 Ille-et-Vilaine Bretagne

Clic, on remonte le mécanisme et Marjolaine Piémont, semble sortir tout droit sortie d’une boîte à musique. Une longue dame brune. Une danseuse qui tourbillonne à la manière d’un automate.

Marjolaine Piémont porte le prénom d’une herbe aromatique mais démontre qu’elle n’a rien d’une plante verte. Sur scène, elle se met en mouvement et se révèle “Presqu’un animal”. Elle ne montre pas les griffes, mais avec élégance, dévoile crûment ses textes mordants.

Culottée, audacieuse et espiègle, accompagnée de Quentin Bécognée à la guitare et au charango, elle prend le monde à rebrousse-poil avec des chansons féminines et piquantes. Une artiste à découvrir.

En partenariat avec La Mairie de St Grégoire et le Festival Mythos.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T20:30:00+02:00

2023-04-14T22:00:00+02:00

ANDRED